Москва, 6 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Надо говорить, что коллективный Байден отказался считать Россию спонсором терроризма. Об этом заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Президент США Джо Байден — это говорящая голова определенной части американских элит, и у них много интересов в России.

Интересы этих элит могут пострадать, если такая глупость случится», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым внесение России в американский перечень стран — спонсоров терроризма.

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