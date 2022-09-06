Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Швеции испытывают трудности в деле сохранения на службе постоянно действующих командиров групп, солдат и матросов. Об этом говорится в новом обзоре Службы государственного аудита Швеции от 6 сентября, пишет сайт Omni.

Шведский солдат Brindefalk

Трудности в кадровом обеспечении армии связаны, в том числе, с нехваткой расходных материалов и инфраструктуры, что является предпосылкой к тому, что военные принимают решение покинуть службу, считают в надзорном ведомстве.

«Но также и потому, что кадровые военные через некоторое время чувствуют, что они больше не хотят работать по профессии», — говорится в обзоре надзорного ведомства.

Чтобы решить эту проблему, вооруженным силам Швеции рекомендуют работать над тем, как удержать персонал, «усиливая мотивацию и справедливость по отношению к кадровым военными».