Кемерово, 6 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В столицу Кузбасса Кемерово пришла новая волна «минирований». Неизвестный разослал более 40 сообщений об угрозе взрыва в различных учреждениях, сообщает портал NGS42.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог

Правоохранители с кинологами в настоящее время проверяют школы, детские сады, торгово-развлекательные центры, два корпуса Кемеровского государственного университета и так далее.

Официальных комментариев на данный момент пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 сентября из-за сообщений о минировании были эвакуированы ученики и сотрудники образовательных учреждений Уфы.

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