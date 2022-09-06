Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Государственные гарантии от правительства Швеции по выделению ликвидности в размере сотен миллиардов крон электроэнергетическим компаниям были одобрены риксдагом 5 сентября. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Риксдаг (сс) sbamueller

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Однако решение не было принято без обсуждения, и, среди прочего, в специальном заявлении Умеренные раскритиковали Социал-демократов за их энергетическую политику на протяжении последних восьми лет.

Защитить свою партию решила Оса Вестлунд, которая ответила встречным вопросом: «Почему в вашем бюджете этой весной ничего не было о расширении ядерной энергетики?».

Отмечается, что все партии риксдага, в том числе и Умеренные, проголосовали за законопроект правительства. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что государство даст гарантии ликвидности на колоссальные 25 миллиардов долларов США, чтобы энергокомпании не обанкротились.

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