Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ежедневные опросы общественного мнения телеканала SVT, проводимые социологами из Novus, «сильно колебались» по сравнению с другими опросами и теперь подвергаются критике со стороны экспертов. Об этом 6 сентября написала газета Expressen.

(сс) skoth Опрос

Например, рейтинг Умеренных вырос на 2,7 процентных пункта всего за 24 часа в конце августа.

Пер Розенкранц, бывший глава отдела мнений в партии Умеренных, считает, что проблема достоверности опросов связана со слишком короткими периодами измерения.

«С одной стороны, ситуация сильно меняется изо дня в день, а с другой стороны, мы наблюдаем странную еженедельную тенденцию, когда рейтинги правой оппозиция снижаются в выходные дни, вероятно, потому, что определенные группы избирателей труднее вызвонить по телефону», — объяснил эксперт.

Напомним, что до выборов в Швеции осталось всего пять дней.