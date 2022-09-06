Стокгольм, 6 сентября 2022, 11:24 — REGNUM Согласно последнему опросу газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop, партия Зеленых балансирует в опасной близости от парламентского барьера, имея электоральную поддержу всего 4,3%. Это означает, пишет издание, что если Зеленые не попадут в риксдаг Швеции, то их мандаты будут распределены среди других партий и оппозиция получит большинство.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

«Возможно, избиратели почувствовали, что электоральное положение Зеленых устойчиво, поэтому они снова готовы проголосовать за «материнскую партию», потому что не считают нужным воспользоваться тактикой голосования в поддержку», заявил газете генеральный директор Demoskop Карин Нельссон.

Она также отметила, что если Зеленые не попадут в парламент, то лидеру Социал-демократов Магдалене Андерссон не удастся сформировать правительство.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 31 августа по 4 сентября, приняли участие 2 163 человека.

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