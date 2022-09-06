Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop, партия Зеленых балансирует в опасной близости от парламентского барьера, имея электоральную поддержу всего 4,3%. Это означает, пишет издание, что если Зеленые не попадут в риксдаг Швеции, то их мандаты будут распределены среди других партий и оппозиция получит большинство.

Стокгольм. Швеция

«Возможно, избиратели почувствовали, что электоральное положение Зеленых устойчиво, поэтому они снова готовы проголосовать за «материнскую партию», потому что не считают нужным воспользоваться тактикой голосования в поддержку», — заявил газете генеральный директор Demoskop Карин Нельссон.

Она также отметила, что если Зеленые не попадут в парламент, то лидеру Социал-демократов Магдалене Андерссон не удастся сформировать правительство.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 31 августа по 4 сентября, приняли участие 2 163 человека.