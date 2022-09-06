Белград, , 11:20 — REGNUM Недостаток свежего и пастеризованного молока наблюдается в крупных торговых сетях Сербии, что связано с ростом его потребления и снижением производства. Об этом 6 сентября рассказал секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при сербской Торгово-промышленной палате Ненад Будимирович в эфире телеканала Kurir.

Молоко manolofranco

«Всего год назад у нас были большие объемы производства и больший объем запасов. Что-то произошло на рынке, что вызвало нехватку молока. Если уменьшено производство молока на фермах, тогда и поставки молока меньше», — сказал он.

При этом Будимирович добавил, что такой дисбаланс не является чем-то новым, уточнив, что он связан с повышенным спросом на молоко и недостаточным для покрытия этого дефицита уровня его производства.

Также представитель сербской Торгово-промышленной палаты указал, что для стабилизации ситуации в этом вопросе нужно «две-три недели».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября премьер-министр Сербии Ана Брнабич прибыла в Косово, где провела встречу с местным сербским населением.