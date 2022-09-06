Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Традиционные партии подвели национальные меньшинства в Швеции, не в последнюю очередь мусульманские группы. Таково мнение представителей партии «Нюанс», которая баллотируется как на муниципальных, так и на парламентских выборах в стране. В то же время критики говорят, что именно это партия способствует поляризации. Об этом 6 сентября сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Нюанс» описывает себя как партию, которая занимается защитой прав меньшинств, но в первую очередь мусульман. Среди прочего она хочет пересмотреть шведское законодательство в деле защиты и охраны детей, чтобы детей не забирали у родителей, чьи традиции противоречат закону.

Партия также хочет ограничить свободу слова, чтобы запретить публичное сжигание Корана. По словам лидера «Нюанс» Микаила Юкселя, сожжение Корана — это не свобода выражение, а конкретное деяние.

«И оно прямо нацелено на мусульман», — сказал он журналистам SVT.