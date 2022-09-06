Сунтарский район, , 11:23 — REGNUM По мостовому переходу через реку Сунтар на дороге «Оймякон» запретили проезд транспорта весом более 5 тонн. На мосту появились дефекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в оперативном штабе республики.

Размыв моста Группа «Шёпот улиц. Некрасовское» Вконтакте

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Соответствующий приказ подписали в управлении автодорог региона, возле моста установлены знаки. Ограничения будет временным и продлится до завершения ремонта моста. Устранять недочёты конструкции поручено подрядчику ООО «Бриз», которая занимается обслуживанием объекта.

Запрет для большегрузов ввели на 31+973 километре автодороги.

Как сообщало ИА REGNUM, фактически отсутствует возможность проезда автомобильным транспортом до села Тымпы в Вилюйском районе Якутии. Вместо дорожного полотна — грязевая жижа, по которой можно проехать только с помощью спецтехники. Такая проблема возникает ежегодно.