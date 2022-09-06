* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 6 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли пыткам молодого человека, а затем расстреляли его, даже не развязав ему рук. Об этом сообщает газета «8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Инцидент произошёл в деревне Насирхейль уезда Саидхейль.

Согласно источникам, этого молодого человека звали Майванд, и он только что окончил школу. По словам собеседников, радикалы зверски пытали Мейванда. Мотив действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока неизвестен.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Ранее по различным обвинениям десятки мирных жителей были замучены и убиты в провинциях Парван, Панджшер и Каписа.