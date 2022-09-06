Лондон, 6 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Восшествие нового лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на вершину власти началось с обещаний смелых планов по решению огромного объема проблем, таких как стремительный рост цен, о чем свидетельствуют многие заголовки газет от 6 сентября, вышедших на утро после известия о ее победе.

Broppress.ru Утренние газеты

Mail утверждает, что ни один премьер-министр со времен Маргарет Тэтчер не сталкивался с более «тяжелым мешком» проблем. Заголовок над фотографией Трасс «Наступит час, явится женщина…» обыгрывает английскую идиому о том, что в нужное время придет герой, чтобы всё исправить.

Некоторые газеты уже позволяют себе фамильярность в отношении нового премьер-министра. «Лиз ставит ногу на газ», — пишет Sun, претендуя на некоторое дружеское знакомство с новым лидером.

Заголовок газеты Metro звучит так: «Лиз: Я выполню», а передовица говорит, что у Трасс есть «смелый план» для решения проблем инфляции и системы здравоохранения.

Газета Guardian на первой полосе задает вопрос будущему премьер-министру в более скептическом тоне: «Трасс победила — но сможет ли она предотвратить надвигающийся кризис?».

«Прямо к делу» — гласит заголовок передовицы Times, которая предсказывает, что Трасс заморозит счета за электроэнергию на определенном уровне, чтобы предотвратить повсеместное распространение «бедности и банкротств».

Financial Times сообщает, что помощь населению в условиях высокой стоимости энергоресурсов будет стоить очень дорого: «Трасс выступает за £100-миллиардный энергетический план».

Telegraph возлагает на нового премьера еще большие надежды и говорит, что счета, возможно, не будут расти несколько лет. «Счета за энергию заморозят до следующих выборов», — говорится в статье, а также сообщается, что Трасс призывают взять в заместители младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.

Express уговаривает читателей: «Поверьте в то, что Трасс сделает всё для Британии».

Похоже, что Mirror немного устала от подобных призывов. «Всё те же старые тори», — гласит заголовок под снимками четырех консервативных премьер-министров за последние годы, которые, по мнению газеты, «разрушили экономику, развалили наши государственные службы, обеднили миллионы людей».

Daily Record не останавливается на этих претензиях и пишет, что поскольку Трасс получила менее половины голосов однопартийцев, она должна «сейчас же объявить всеобщие выборы».