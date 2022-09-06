Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В ходе проверки на Кольцовской таможне Екатеринбурга выявили нарушения охраны труда. Часть работников имели доступ к оружию при отсутствии психиатрического освидетельствования, сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

На таможне Kaluganews.com

В отношении Кольцовской таможни возбудили дело об административном правонарушении. Таможенному органу назначили штраф в 110 тыс. рублей.

Нарушения устранили. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.