Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В ходе проверки на Кольцовской таможне Екатеринбурга выявили нарушения охраны труда. Часть работников имели доступ к оружию при отсутствии психиатрического освидетельствования, сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

Kaluganews.com На таможне

В отношении Кольцовской таможни возбудили дело об административном правонарушении. Таможенному органу назначили штраф в 110 тыс. рублей.

Нарушения устранили. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.