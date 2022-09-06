Барнаул, 6 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края известила о вступлении в законную силу приговора по нашумевшему уголовному делу о мошенничестве главного врача ООО «КДЦ Добрый доктор» в Барнауле.

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Установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2020 года директор медицинского центра, главный врач и его заместитель предоставляли в страховые медицинские организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных пациентам медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС, совершили, таким образом, хищение денежных средств ТФОМС Алтайского края на сумму более 100 млн. рублей.

Осужденный вину признал в полном объеме, дал признательные показания в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил наказание без изменения.

Уголовное дело в отношении руководителя медцентра и заместителя главного врача в настоящее время рассматривается в суде, которому предстоит дать их действиям окончательную юридическую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главный врач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денежных средств в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

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