Стокгольм, , 11:18 — REGNUM ЕС надеется каким-то образом отделить цену на электроэнергию, произведенную с использованием российского газа, чтобы она не тянула за собой цену на «более дешевую» электроэнергию, например, от ветра, гидро — или атомной энергетики. Экономисты 6 сентября в эфире шведского телеканала SVT обсудили намерение Евросоюза провести барьер в ценообразовании на энергетическом рынке.

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Джон Хасслер, бывший председатель Совета по налогово-бюджетной политике Швеции, считает, что политики ошибаются, когда думают, что одним росчерком пера они могут изменить ситуацию на рынке и снизить цены на энергию, произведенную другими способами, помимо газа.

«Это невозможный трюк. Единственное, что может снизить цены на электроэнергию, — это сокращение потребление — либо добровольно, либо в директивном порядке», — считает Хасслер.

В свою очередь главный экономист Шведской конфедерации профсоюзов Лаура Хартман считает, что срочно нужно что-то делать, хотя и не считает, что раздельные цены — это долгосрочное решение.

«Требуется некоторая форма централизованного контроля, например, чтобы биржа электроэнергии Nord Pool покупала электроэнергию по двум разным ценам, а затем устанавливала среднюю цену для потребителей. Но потребность в этом острая, потому что энергетический рынок в настоящее время представляет собой разорванное лоскутное одеяло», — считает Хартман.