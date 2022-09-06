Москва, , 11:29 — REGNUM Россия будет отвечать на угрозы от приёма Финляндии и Швеции в НАТО в зависимости от размещения там военных баз и вооружений. Об этом директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев заявил РИА Новости.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что пока не завершена ратификация заявок, и не до конце ясен формат интеграции Финляндии и Швеции в альянс. Понимания нет в основном в отношении размещения в этих странах иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

«От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны», — сказал Беляев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что северо-запад России придётся укреплять в случае появления баз НАТО в Финляндии и Швеции.

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