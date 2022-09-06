Подгорица, 6 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Черногории средневзвешенная эффективная процентная ставка по общему количеству одобренных кредитов, включающая все их затраты, в июне по сравнению с маем увеличилась на 0,03 процентного пункта и составила 5,57 процента, свидетельствуют данные Центрального банка (CBCG).

401(K) 2012 Кредит

«Средневзвешенная номинальная процентная ставка осталась неизменной на месячном уровне на уровне 5,06 процента», — говорится в бюллетене CBCG.

Эффективная процентная ставка по вновь одобренным кредитам в июне составила 5,49 процента, а номинальная процентная ставка — 4,72 процента.

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по депозитам в июне выросла на 0,01 процентного пункта на месячном уровне до 0,3 процента.