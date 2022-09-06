Архангельск, 6 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Остановка «Северного потока» на фоне антироссийских санкций приведет Европу к длительной рецессии. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экс-депутат Архангельского областного собрания, адвокат Юрий Шаров.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Полная остановка газопровода «Северный поток» мне напомнила один важный разговор. В 2014 году я в составе делегации российских парламентских партий ездил в ФРГ, — рассказал Шаров. — Мы общались с депутатами Бундестага, чиновниками, журналистами и немецкими учёными. Это было после известных крымских событий. На одной встрече со стратегами Христианско-демократической партии ФРГ (руководство Фонда Конрада Аденауэра) я спросил — не боятся ли немцы разворота российского газа на восток. Входящий в состав российской делегации бывший высокопоставленный федеральный чиновник тогда ответил мне: «Да им, вероятно, плевать на это…». Примерно то же самое, только более сдержанно ответила тогда спикер политического фонда».

Теперь, по словам Шарова, когда российский газ перестал быть доступным, европейскую экономику ждет длительный спад.

«Экономика Европы была конкурентоспособна на дешёвых российских энергоносителях. Для немцев и немецкой промышленности цена газа в 3000 евро за 1000 кубометров — это шок. А ещё и остановка газопровода, который не планирует качать в ближайшей перспективе. Европейцы в угаре санкций получат, вероятно, самую жесткую рецессию со времён Второй мировой. И расхлёбывать это придется им же довольно долго», — заявил он.

Напомним, в Британии предложили ограничить работу пабов на фоне энергокризиса. Как сообщало ИА REGNUM, Газпром сообщил об остановке «Северного потока» 3 сентября.