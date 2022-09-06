Североморск, Мурманская область, , 16:47 — REGNUM Одному из подразделений армейского корпуса Северного флота было присвоено почетное наименование «Мурман». Рота состоит из бойцов из Мурманской области, прошедших курс подготовки для участия в специальной военной операции. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис и Командующий Северным флотом Александр Моисеев проводили именную роту Мурманской области Gov-murman.ru

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«То, что вы сегодня находитесь здесь — признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области. Отдельную благодарность хочу выразить жёнам, близким и родным. Для вас это также важный шаг. Помните, мужчина чувствует себя уверенно, если знает, что в тылу все хорошо. Низкий вам поклон, и ждем вас дома с победой», — обратился к военнослужащим Андрей Чибис.

«Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооружённых сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят», — отметил Александр Моисеев.

Подготовка стрелковой роты «Мурман» проходила с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на аэродроме Североморск-1 Мурманской области прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих стрелковой роты «Коми» береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции.

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