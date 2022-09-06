Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Свердловская компания «СМ-Деталь» за январь–июль 2022 года отгрузила годовой план продукции, а её выручка выросла в три раза по сравнению с показателями последних трёх лет. Об этом сообщает министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Трубопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация специализируется на производстве деталей трубопроводов для нефтегазового комплекса. Росту компании способствуют региональные меры поддержки. В числе заказчиков продукции значатся «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Ямал СПГ», «Новатек», «Арктик СПГ», монтажные организации и другие.

Развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим для экономики региона вопросом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы 4 августа призвал активно вовлекать малый и средний бизнес в процессы импортозамещения, а также встраивать его в новые логистические и кооперационные цепочки и оказывать ему поддержку в приоритетном порядке.

«В текущем году, за семь месяцев, мы выпустили продукции в объеме 1700 тонн продукции. Это наш годовой план. Выручка составила 300 миллионов рублей. В последние три года она колебалась от 80 до 100 миллионов рублей», — отмечает директор «СМ-Деталь» Сергей Турышев.

Руководство предприятия объясняет этот успех непрерывной работой по повышению качества производимой продукции при сохранении ее стоимости. Затраты на производство удалось уменьшить благодаря заключению контрактов с российскими поставщиками комплектующих. Кроме того, компания начала диверсификацию производимой продукции, завод вышел на новый для себя рынок — атомной и тепловой энергетики.

Для развития компании её руководство неоднократно обращалось в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В 2016 году фонд предоставил ей субсидию для помощи в перемещении производства в город Арамиль из Омска. А в 2022 году предприятие воспользовалось льготным займом фонда. Деньги были направлены на закупку сырья для выпуска новой продукции.

«Компания «СМ-Деталь» обращалась к нам несколько раз за финансовой поддержкой. Это активное крепкое предприятие, в котором трудоустроено порядка 40 человек. Рады их росту и развитию. Готовы и дальше поддерживать планы развития предприятия», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Добавим, компания продолжает развиваться. В планах значится строительство двух новых цехов площадью до 1,5 тысяч квадратных метров, в частности, цеха термообработки деталей, а также складского помещения для хранения готовой продукции.