Шагонар, Тыва, 6 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Верховном суде Тувы вынесен приговор по делу о разбойном нападении и убийстве двух человек в городе Шагонар. Громкое преступление было совершено в мае 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным следствия, шестеро вооружённых ножами мужчин, скрыв лица медицинскими масками, проникли в квартиру местных предпринимателей, убили хозяев, нанеся им множество колото-резанных ранений, и похитили деньги и другие ценности.

С учётом тяжести совершённого преступления прокуратура просила для наиболее активных участников группы пожизненное лишение свободы.

По итогам слушаний коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными. 6 сентября суд приговорил пятерых из них к лишению свободы на срок от 14 до 23 лет. Шестой обвиняемый получил пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике был вынесен приговор по делу об убийстве 11-летней давности. Двое местных жителей 43 и 46 лет в итоге получили 22 года и 14 лет колонии строгого режима.

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