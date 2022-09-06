Саратов, , 11:16 — REGNUM Общий объем кредитных средств, выданных банками по коммерческой и льготной ставке агропромышленным предприятиям Саратовской области, составил по состоянию на 1 сентября 19,6 млрд рублей. Из них на проведение сезонных полевых работ направлено 10,8 млрд рублей, это на 1,8 млрд рублей больше аналогичного периода 2021 года, сообщает минсельхоз Саратовской области.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По словам заместителя министра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марата Алимбекова, в Саратовской области лимит по льготным краткосрочным кредитам на 2022 год составляет более 969 млн рублей, что в 3,2 раза превышает показатель 2021 года.

Также в регионе продолжается реализация программы сельской ипотеки. От жителей области с начала 2022 года поступило 598 заявок на сумму кредитов 897 млн рублей, выдано из них 80 займов на 178 млн рублей.

Напомним, в июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности, несмотря на санкции, от которых также пострадали и российские сельхозпроизводители, не снижать набранные темпы развития агропрома.

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