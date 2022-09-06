Владивосток, 6 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия и дружественные страны обсуждают создание страховщика в сфере морских перевозок нефти. Об этом министр энергетики России Николай Шульгинов заявил в интервью «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В ЕАЭС обсуждалась система создания перестраховочной компании. В этом направлении мы работаем с дружественными странами», — сказал Шульгинов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэнерго также заявил, что Россия в целом смогла адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере.

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