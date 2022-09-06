* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:12 — REGNUM С момента захвата власти в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преподносило «обеспечение безопасности в стране» как одно из своих важных достижений. Но действительно ли обеспечена безопасность в Афганистане? Об этом речь идёт в обзоре агентства «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) претендуют на обеспечение национальной безопасности в Афганистане, при этом вооружённое сопротивление группировке началось в некоторых частях страны с первого дня её господства над Афганистаном, а взрывы, теракты смертников и кровавые нападения террористов не прекращались.

В августовском отчёте ООН было указано, что 250 человек были убиты в Афганистане в течение месяца, что стало самым высоким ежемесячным числом погибших за год с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

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Но и далее в Афганистане продолжились смертоносные теракты, также были опубликованы сообщения об атаках беспилотников в Кабуле.

Теракты смертников

Атаки террористов-смертников, которые, как ожидалось, прекратятся, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, в последние время значительно участились, и радикалы не смогли предотвратить их.

Самое смертоносное нападение произошло 2 августа в мечети Гузаргах в Герате, в результате которого 18 человек погибли и 23 получили ранения.

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В ходе этого нападения был убит маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари, один из радикальных священнослужителей и убежденный сторонник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За час до этого нападения он выступил на митинге в Герате в присутствии муллы Абдул Гани Барадара, заместителя премьер-министра, и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечили «всестороннюю безопасность» в Афганистане. Ответственность за это нападение взяло на себя террористическое движение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после этого нападения заявил, что радикалы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности своих священнослужителей, но их пренебрежение правилами ставит под угрозу их безопасность.

Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставили Ансари бронированный автомобиль, несколько телохранителей и оружие, и всякий раз, когда он передвигался по городу, он находился под охраной. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намекнул, что причиной смерти Муджиб-ур-Рахмана стала его собственная невнимательность, а не неспособность радикалов обеспечить его безопасность.

Взрыв mikegi

Очередное нападение со смертельным исходом произошло 5 сентября в Кабуле у российского посольства в районе Даруламан, в результате которого, согласно сообщениям, более 20 человек погибли и получили ранения.

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Российское информационное агентство Sputnik сообщило, что взрыв произошёл в толпе студентов, получавших российские визы. В результате взрыва погибли двое сотрудников российского посольства.

Помимо этих терактов, в разных частях страны продолжаются подрывы на минах и вооружённые столкновения.

Воздушные атаки

После гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в результате атаки американских беспилотников в Кабуле, частота полётов БПЛА в воздушном пространстве Афганистана увеличилась.

Недавно ряд СМИ и независимых журналистов сообщили, что американские беспилотники нанесли удар по ещё одному члену «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Согласно этим сообщениям, Абу Хасан аль-Муджахид, член «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыл в Афганистан из Египта два месяца назад. Вечером 2 августа, проезжая через кабульский район Демазанг в бронированном автомобиле под охраной талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он стал целью атаки американского беспилотника и был убит. Также были убиты четыре члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожены две другие машины, которые использовались для охраны члена «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также есть сообщения о том, что заместитель начальника охраны высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб в результате ракетного обстрела в городе Кабул вместе с пятью телохранителями.

Смертоносные взрывы и американские авиаудары в Афганистане показывают, что заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об обеспечении безопасности являются лишь лозунгом и что группировка оказалась не в состоянии обеспечить безопасность в Афганистане на практике.

Кроме того, отсутствие безопасности при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свидетельствует о том, что война в этой стране имеет сложный характер и не закончилась с приходом к власти повстанческой группировки.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в Афганистане нет террористических группировок, но смертоносные теракты показывают, что с приходом радикалов к власти террористические группировки сделали эту страну безопасным местом для своей деятельности и вербовки, и они совершают теракты в Афганистане почти каждый день.