Анкара, , 11:10 — REGNUM Европа «пожинает то, что посеяла» в вопросе с сокращением поставок природного газа из России, в результате чего европейские страны зимой столкнутся с серьезными проблемами. Об этом 6 сентября заявил на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину (президенту России Владимиру) Путину и её (антироссийские) санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», — сказал он в ответ на просьбу оценить кризис в поставках газа в Европу.

При этом Эрдоган подчеркнул, что у Турции на сегодняшний день отсутствуют проблемы с поставками голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рост цен на электроэнергию в Европе влияет и на турецкую экономику.