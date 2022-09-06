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С третьего квартала 2022 года с российских пенсий в Латвии будет удерживаться подоходный налог, сообщило местное агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

Пресс-секретарь агентства Ивета Дайне отметила, что такой порядок вступает в силу с учетом того, что 16 мая 2022 года Латвией было в одностороннем порядке разорвано соглашение между правительствами двух стран о предотвращении двойного налогообложения и неуплаты налогов.

Подоходный налог в Латвии в зависимости от величины доходов составляет 20% и 23%. Таким образом, величина российской пенсии снизится, как минимум, на пятую часть.

Пенсии российским пенсионерам в Латвии выплачиваются один раз в квартал, и за третий квартал 2022 года их получат 10 878 российских пенсионеров.

Курс валют для российских пенсий установлен 18 августа 2022 года и составляет 61,83 220 рубля за 1 евро. В целом в третьем квартале в виде пенсий будет выплачено 6 305 877 евро.