Таллин, 6 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум.

Эстония

Во вторник, 6 сентября, правление Центристской партии Эстонии обсудит вопрос об исключении Михаила Стальнухина из партии. Об этом сообщила пресс-служба одной из крупнейших партий страны, ныне находящейся в оппозиции.

Поводом к его возможному исключению стала позиция Стальнухина по вопросу насильственного сноса властями страны советских военных памятников, в том числе памятника Т-34 в Нарве. Стальнухин назвал «фашистами» тех, кто приказал снести памятники.

Заявление политика вызвало возмущение в эстонском обществе, местных СМИ и политических кругах. С осуждением его слов выступили лидер Центристской партии, нынешний спикер парламента и бывший премьер-министр Юри Ратас и европарламентарий Яна Тоом.

Сам политик выходить из партии не намерен. В интервью ERR Стальнухин заявил, что если Центристская партия все же решит исключить его из своих рядов, он сможет продолжить работу учителем.

Также Стальнухин отметил, что не хочет баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах в парламент страны весной 2023 года.