Мадрид, 6 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Совет министров утвердил пособие по безработице для домашних работников, с помощью которого правительство хочет предоставить им те же права, что и другим работникам. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, таким образом правительство пытается положить конец «абсолютно неприемлемой несправедливости».

По его словам, власти следуют «принципу признания трудовых прав, трудового достоинства» и принимают «мандат Международной организации труда как свой собственный».