Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Форвард хоккейного клуба «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, входящего в систему ХК «СКА» и выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), Кирилл Танков получил перелом позвоночника во время игры с «Динамо СПб», сообщили 6 сентября в пресс-службе клуба «СКА-Нева».

«В матче против «Динамо СПб» после столкновения с игроком соперника травму получил нападающий системы СКА Кирилл Танков. Сейчас Кирилл в сознании, его обследуют врачи», — сообщили в пресс-службе.

20-летний Танков, по предварительным данным, получил перелом пятого шейного позвонка. 6 сентября в одной из городских больниц ему будет сделала операция, на восстановление здоровья потребуется около года.