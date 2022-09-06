Москва, 6 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о майнинге криптовалют будет вскоре согласован с Центробанком и поступит в Государственную думу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе VII Восточного экономического форума.

Криптовалюта

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявлял о том, что нижняя палата парламента может приступить к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию.

«Я думаю, что у нас согласованная позиция Минфина и Банка России появится в течение нескольких недель и мы очень рассчитываем, что этот законопроект будет поддержан Государственной думой в течение осенней сессии этого года. Там урегулированы все базовые вопросы, связанные с майнингом и целый ряд вопросов, который вытекает оттуда косвенно», — сказал Моисеев.

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