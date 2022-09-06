Канберра, , 11:09 — REGNUM Министр Австралии по вопросам государственных услуг Билл Шортен отверг идею Зеленых вновь национализировать крупнейшего авиаперевозчика страны Qantas. Об этом он заявил 6 сентября в эфире телеканала Nine News.

Самолет авиакмопании Qantas (сс) allen watkin

Работа авиакомпании подверглась критике из-за срыва рейсов, отмены авиаперелетов и потери багажа. Но Шортен сказал, что возвращение Qantas в собственность государства не является ответом на проблемы у частной компании.

«Я не знаю, что там курят Зеленые … Какая-то сумасшедшая логика от Зеленых … Если у вас завалялся лишний миллиард долларов, чтобы купить авиакомпанию, я бы предпочел выплатить государственный долг и вложить его в больницы», — сказал министр.

Qantas, ранее принадлежавшая государству, была приватизирована с 1992 по 1995 год.