Канберра, 6 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В ночь на 6 сентября полиция Австралийской столичной территории арестовала мужчину в старом здании парламента Австралии после сообщений о том, что кто-то ворвался в здание. Об инциденте рассказали журналисты газеты The Guardian.

Brian ireland Канберра

В полиции сообщили, что после получения сигнала в 01:20 по местному времени они обыскали здание старого парламента, но не смогли найти мужчину. Он был арестован только после того, как полиция использовала систему громкой связи, чтобы попросить его пройти в главный вестибюль.

По данным полиции, задержанный мужчина, оказавшийся разгуливающим ночью по административному зданию, сказал стражам правопорядка, что, по его мнению, внутри здания застряли люди, которым нужна была его помощь, чтобы освободиться.

Отмечается, что мужчина предстанет перед местным судом Австралийской столичной территории 6 сентября.