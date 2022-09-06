Алжир, 6 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Алжир с официальным визитом. Об этом 6 сентября сообщает Algerie Presse Service (APS).

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

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По данным журналистов, в ходе визита Мишель встретился с президентом Алжира Абжельмаджидом Теббуном и обсудил с ним ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Отмечается, что главной темой переговоров стало сотрудничество между ЕС и Алжиром в сфере энергетики в условиях глобального подорожания нефти и газа. В своей речи по итогам переговоров Шарль Мишель заявил о необходимости расширить сотрудничество между ЕС и Алжиром для блага обеих сторон.

«В известных нам международных обстоятельствах энергетическое сотрудничество, безусловно, необходимо, и мы видим в Алжире надежного, лояльного и преданного партнера. Мы считаем, что соглашение об ассоциации — это основа, которая должна привести к улучшениям при желании обеих сторон определить совместные приоритеты во взаимных интересах», — цитирует APS заявление политика.