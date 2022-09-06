Джакарта, 6 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отреагировал на план широкомасштабной демонстрации рабочих, выразивших свое несогласие с повышением цен на топливо, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Президент призвал жителей проводить демонстрации в надлежащем порядке.

«Да, это демократическая страна, пожалуйста, передайте недовольство по-хорошему», — заявил президент Индонезии.

Профсоюзы проведут масштабную демонстрацию против повышения цен на топливо 6 сентября 2022 года в 33 провинциях Индонезии. Десятки тысяч рабочих выйдут на улицы, требуя снижения цен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предложил Филиппинам открыть воздушный перелет из Манадо в город Давао.