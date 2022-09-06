Владивосток, 6 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Сбербанк намерен в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и уже отправил соответствующий запрос местному регулятору. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

Rajesh Rathod Мумбаи

Он отметил, что это происходит на фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны экспортеров.

«Мы находимся в процессе согласования, в том числе с министерством финансов Индии. Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году», — подчергнул Попов.

В 2010 году Сбербанк открыл филиал в Нью-Дели. В 2021 году индийская «дочка» крупнейшего российского кредитного учреждения была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.

«Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения», — сообшил зампред правления Сбербанка.

Среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.