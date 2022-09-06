Курск, 6 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Иммунизация против сезонного гриппа началась в Курской области, сообщили 6 сентября в пресс-службе администрации региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Путь вакцин от гриппа

«Впереди нас ждет возможный сезонный подъем гриппозной инфекции. Ожидаемые штаммы внесены в вакцину, которая уже поступает в регион. Рекомендуем сделать прививку заранее, до начала сезона гриппа, чтобы иммунитет успел сформироваться», — прокомментировал главный врач областной инфекционной больницы Олег Девянин.

В Курскую область поступило 73 500 доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» для вакцинации против гриппа детей. Также в регион поступило 17 170 доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых, относящихся к группе риска — часто болеющих ОРВИ, имеющих хронические заболевания и беременных.

Отметим, что в 2020 году в Курской области не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, в 2021 гриппом переболели около 70 жителей региона.