Владивосток, 6 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Транспортная группа FESCO и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

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В рамках соглашения FESCO намерена разработать и реализовать проект по расширению перевалочных и перерабатывающих мощностей морского порта, инвестировав порядка 24 млрд рублей, а также подать заявку на статус резидента на территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивостока.

«Новый проект по увеличению перерабатывающих мощностей и грузооборота ВМТП предусматривает возведение современных контейнерных площадок на территории порта, перекомпоновку и оптимизацию его площадей, а также сокращение зоны перевалки угля. Трансформация ВМТП станет ответом на растущий грузооборот и позволит Дальнему Востоку оперативно реагировать на вызовы, связанные с изменением мировых логистических маршрутов», — пояснил президент FESCO Аркадий Коростелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.