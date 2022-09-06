Канберра, 6 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Новые данные, опубликованные Австралийским статистическим бюро, показывают, что расходы домохозяйств выросли в июле 2022 года на 18,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Более того, пишут журналисты, июль стал 17-м месяцем подряд, когда расходы домохозяйств по всей Австралии увеличивались.﻿

«Особенно сильно выросли расходы на одежду и обувь (до 45,0%), транспорт (до 35,4%), а также гостиницы, кафе и рестораны (до 34,9%)», — говорится в пресс-релизе руководителя отдела макроэкономической статистики ведомства Джеки Витас.

Статистики отметили, что пандемия коронавируса и сопровождавшие ее локдауны внесли существенный вклад в рост стоимости жизни в Австралии.