Владивосток, , 16:43 — REGNUM Якутия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках использования инструментов механизма «Дальневосточная концессия» совместно с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией «РусГидро». Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума сегодня, 6 сентября. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

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«Строительство линии «Сулгачи — Амга» — это давно известная проблема. Сегодня районы республики серьезно развиваются, нагрузки растут с каждым годом. Соответственно, мощности старых линий не хватает», — написал Николаев.

Он также отметил, что реализация проекта позволит повысить надёжность обеспечения потребителей электроэнергией, что в том числе отразится на туристическую и сельскохозяйственную сферы Якутии. Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей, а сама линия будет построена за три года.

Как сообщало ИА REGNUM, для доставки продуктов питания и топлива в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии необходимо субсидирование по нескольким направлением, финансовая помощь при оформлении банковских кредитов и изменения в законодательстве. Об этом заявил, выступая 6 сентября на одной из сессий VII Восточного экономического форума, глава Якутии Айсен Николаев.

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