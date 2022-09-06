Орск, Оренбургская область, 6 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области суд рассматривает дело о назначении заместителем главы города Артёма Учкина. Прокуратора подала иск, поскольку считает назначение незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда муниципалитета.

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Прокуратура потребовала признать действия мэрии как нанимателя на работу незаконными и обязать чиновников устранить нарушения. Сам Учкин указан в деле как третье лицо. В надзорном ведомстве отметили, что у Артёма Учкина на момент назначения на муниципальную должность отсутствовал необходимый стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, полученной в соответствии с дипломом о высшем образовании. Продолжение работы в должности замглавы Орска противоречит закону.

В свою очередь в мэрии считают, что прокуратура неверно трактует правовые нормы. Это привело к необоснованным требованиям. На момент заключения трудового договора кандидат в полной мере соответствовал квалификационным требованиям к уровню подготовке и компетенции.

Суд в результате изменил процессуальный статус Учкина. Теперь он — ответчик, а не третье лицо. Суд мотивировал такое решение тем, что предметом рассматриваемого спора затронуты права и обязанности Артёма Учкина.

Истребованы дополнительные доказательства. Судебное заседание отложено на 20 сентября.

Добавим, Артём Учкин родился 31 мая 1988 года в Орске. Имеет два высших образования. На должность замглавы города назначен в 2019 году.