Вашингтон, 6 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. «Экономический удар» по европейским странам наносит решение России о приостановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток» для проведения ремонтных работ. Такое мнение 6 сентября высказывается в публикации американской газеты The Wall Street Journal.

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«Закрытие «Северного потока», что, как заявил Газпром, продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа», — говорится в статье.

Также указывается, что, по данным авторов материала, «Северный поток» до недавнего времени являлся основным газопроводом для получения Европой российского голубого топлива и ЕС с помощью него удовлетворял 40% своих потребностей в газе до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Кроме того, отмечается, что поставки по газопроводу «Ямал — Европа» были прекращены в марте 2022 года и теперь Европа получает газ из России «в значительно сокращенных объемах» по газопроводу «Турецкий поток» и через территорию бывшей УССР.

«Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для региона (Европы — ред.), который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях», — уточняется в материале.

При этом добавляется, что при дальнейшем росте цен на газ и электроэнергию до «исторически высокого уровня» также возможен рост инфляции, обнищание европейских потребителей и давление на энергоемкие отрасли промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что Россия почти полностью сохранила свой парк воздушных судов в условиях санкций.