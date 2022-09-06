Благовещенск, 6 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Четыре экс-сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Амурской области предстанут перед судом за превышение полномочий, получение взятки, посредничество во взяточничестве и грабёж. Обвинительное заключение по их делу утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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В том числе бывшего руководителя межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в сферах металлургии, лесопромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности УБЭП обвиняют в получении 300 тыс. рублей взятки за игнорирование незаконной деятельности казино. Экс-начальник также создал группу, которая проверяла незаконные игорные заведения, но вместо того, чтобы закрывать их и наказывать по закону, присваивала себе имущество и деньги казино.

В отношении руководителя группировки правоохранителей и её членов возбуждены уголовные дела по статьям 285 УК РФ («Создание организованной группы и руководство ею, злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав граждан»), 290 УК РФ («Получение взятки и покушение на получение взятки»), 291 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и 161 УК РФ («Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников УБЭП задержали по подозрению во взяточничестве в сентябре 2021 года. За деньги они обещали скрыть факт деятельности нелегального казино.