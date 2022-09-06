Томск, 6 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Томская область договорилась с ПАО «Газпром» о дополнительной газификации более 1,3 тысячи домовладений и 12 котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ulgov.ru Газификация населённых пунктов

В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи губернатор Владимир Мазур и председатель правления газового гиганта Алексей Миллер обсудили выполнение программы газификации региона на 2021–2025 годы. В их числе проект автономной газификации сжиженным природным газом пяти поселений.

«Это районные центры Бакчар, Подгорное, Кожевниково, Тегульдет и село Вороновка Шегарского района. В настоящее время идет сооружение первой очереди комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» и пяти станций его приема, хранения и регазификации», — отметили в администрации.

Кроме того, «Газпром» готовится к строительству газопровода от ГРС-2 в Томске к поселку Мирный, который позволит газифицировать жителей в южной части Томска и Томского района.

Согласно дополнению к действующей программу, компания построит ещё четыре инфраструктуру для подведения газа в более чем 1,3 тысячи домовладений и 12 котельных в семи поселениях. В их числе котельная планирующегося томского студенческого кампуса на левобережье.