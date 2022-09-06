Москва, 6 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Введение в российских школах внеклассных уроков «Разговор о важном» необходимо. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, если Россия не будет говорить с детьми, с ними будут говорить другие.

«Мы не должны этого допустить», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент России Владимир Путин в Калининграде провёл открытый урок «Разговор о важном».

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