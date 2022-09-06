Канберра, 6 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс прокомментировал очередное повышение ключевой ставки в стране после соответствующего решения Резервного банка во время своего выступления в парламенте. Об этом 6 сентября написала австралийская The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Он отметил, что это решение окажет еще большее давление на австралийцев.

«Тот факт, что мы знали, что это произойдет, не облегчает положение людей… Это сложно принять. Семьям придется еще потуже затянуть пояса. Это окажет большее давление на многих австралийцев, которые и так уже подвергнуты достаточному стрессу», — сказал Чалмерс депутатам палаты представителей.

Напомним, что 6 сентября Резервный банк Австралии поднял ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Сейчас она составляет 2,35%.