Белгород, 6 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Первый международный славянский органный фестиваль состоится в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе мэрии.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Орган

Праздник органной музыки объединит музыкантов из России, Латвии и Белоруссии. В программе запланировано шесть концертов, приедут четыре приглашённых органиста, выступят два оркестра и солисты Белгородской государственной филармонии. Зрители услышат духовой и цифровой органы, карильон, и множество музыкальных премьер.

Один из концертов пройдёт под открытым небом в Центральном парке Белгорода.

Фестиваль пройдёт с 16 сентября по 27 октября.