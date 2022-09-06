Москва, 6 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российское законодательство уже позволяет проведение трансграничных расчётов в криптовалютах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе VII Восточного экономического форума.

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Накануне Моисеев заявил в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил, что ведомство и Центробанк допускают возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалютах.

«Строго говоря, наша юридическая база уже сейчас позволяет в трансграничных расчётах пользоваться в полном объеме теми достоинствами, которые криптовалюта может предлагать нам с точки зрения использования ее взамен токсичных валют. Понятно, что токсичные валюты в нашем понимании — это доллар и евро», — сказал Моисеев.