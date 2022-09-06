Сеул, 6 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Половина школ в Южной Корее была закрыта или переведена в онлайн-режим из-за тайфуна «Хиннамнор». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

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Согласно опубликованным данным, по всей стране были закрыты 2615 образовательных учреждения начального и среднего звена (13,2%), 7348 школ были переведены на удаленный режим работы (37%).

Между тем, в 1317 школах (6,6%) было сокращено время занятий, а 8566 школ (43,2%) работали в штатном режиме.

Отмечается, что школы в Пусане и провинции Кёнсан-Намдо, которые больше всего пострадали от тайфуна, были переведены в онлайн-режим. В Ульсане под закрытие попали 383 образовательных учреждения (89,9%), а в Сеуле — все детские сады и начальные школы.