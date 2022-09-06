Канберра, 6 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии выплатит бывшему сотруднику Рэйчел Миллер 650 000 австралийских долларов (или порядка 450 тыс. долларов США) после урегулирования спора по иску, который она подала в связи с потерями и ущербом, понесенным во время работы на бывших членов кабинета министров Алана Таджа и Микаэлию Кэш. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Правительство не признает никакой ответственности или вины в соглашении, о котором Миллер объявила с публичным призывом к политикам полностью реализовать все выводы прошлогоднего изобличительного отчета о культуре работы в парламенте.

«Откровенно говоря, мой опыт подачи официальной жалобы был ужасным и оставил меня более травмированным, чем когда я начала весь процесс», — сказала бывший сотрудник правительства в письме, опубликованном накануне.

В ноябре 2020 года Миллер пожаловалась на то, что она подвергалась «издевательствам, преследованиям и дискриминации» во время работы в то время, как числилась сотрудником правительства Австралии под руководством Скотта Моррисона.